Borse di studio e ricerca: la banca premia i giovani vincitori

37 sono i giovani vincitori del bando borse di studio e di ricerca 2020 promosso da La Bcc e Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, per un contributo complessivo di oltre 45.000 euro. Saranno loro i protagonisti dell’evento digitale intitolato “6Grande! Premiazioni e storie speciali under 35” che si svolgerà mercoledì 24 giugno alle 18.00 con una diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Banca. Un’occasione per premiare i ragazzi per i risultati conseguiti nello studio e per l’impegno che dedicheranno allo svolgimento dei progetti di ricerca oggetto del bando inerenti ai temi della sostenibilità e della cooperazione.

All’evento saranno presenti Secondo Ricci e Gianluca Ceroni, rispettivamente presidente e direttore generale La Bcc, ed Edo Miserocchi, presidente Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche. Livia Bertocchi, responsabile della funzione welfare La Bcc e coordinatrice del comitato giovani soci La Bcc coinvolgerà in un dialogo sulle tematiche della sostenibilità e della cooperazione anche i membri del comitato giovani soci Francesca Calarco di Ravenna e Riccardo Cappelli di Faenza. Saranno inoltre assegnati i premi promossi dal Cral La Bcc (Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori) premio per la Bontà, premio per la Scuola e premio per lo Sport del valore complessivo di 10.000 euro.

Si può seguire l'evento sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/LaBCCravennateforliveseeimolese/ oppure in alternativa sul canale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=TMXRYRWB7-Q.