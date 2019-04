Borse di studio 'Gino Pilandri': premiati diplomati e laureati

Sono 24 i ragazzi che saranno premiati con la borsa di studio in memoria di Gino Pilandri anno 2018, istituite dall’Amministrazione comunale di Cervia per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina. La cerimonia è in programma il 17 aprile alle 11.00 nella Sala del Consiglio Comunale. L’iniziativa, che è alla sua dodicesima edizione, prevede il premio per tre categorie di studenti residenti a Cervia, che abbiano conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori; laureati con laura magistrale; tesi di laurea magistrale con argomento attinente alla città di Cervia.

Gli studenti diplomati borse di studio di 600 euro ciascuna: Luca Bagnolini Liceo Classico Tradizionale; Letizia Baroncelli Istituto Tecnico Economico - Turismo; Elisa Belli Istituto Tecnico Economico - Turismo; Sonia Belli Istituto Tecnico Economico - Turismo; Letizia Burioli Liceo Linguistico; Alessio Conti Liceo Scientifico Tradizionale; Giulia Corvetti Istituto Tecnico Economico - Relazioni Internazionali per Il Marketing; Samuele Crimi Istituto Tecnico Industriale - Elettronica ed elettrotecnica; Sara Dall'Olio Istituto Tecnico Economico - Turismo; Matilde De Pace Istituto Tecnico Commerciale; Samantha Dellapasqua Istituto Tecnico Economico - Turismo; Ivan Farina Istituto Tecnico Economico - Turismo; Agnese Fosconi Liceo delle Scienze Umane; Mattia Giacchini Istituto Tecnico Economico - Sistemi Informativi Aziendali; Mirca Giulianini Liceo Linguistico; Giulia Giunchi Istituto Tecnico Economico - Sistemi Informativi Aziendali; Serena Pasini Istituto Tecnico Economico - Turismo; Gabriele Ravaglia Istituto Tecnico Tecnologico - Automazione.

Gli studenti laureati borse di studio di 1.000 euro ciascuna: Cecilia Alessandri Laurea in Scienze biomolecolari e dell'evoluzione; Luigi Ponti Laurea in Ingegneria dell'energia elettrica; Vittoria Rosetti Laurea in Medicina e Chirurgia; Eleonora Turci Laurea in Medicina e Chirurgia; Linda Valentini Laurea in Medicina e Chirurgia.

Per la tesi di laurea su argomento attinente alla città di Cervia borsa di studio di 2.000 euro: Elena Meloni Laurea magistrale in Lettere Moderne all’Università di Urbino con tesi di laurea dal titolo: "Lettere scelte di Tolmino Baldassari con appendice di lettere inedite”. Nel lavoro si analizzano diversi carteggi, in particolare scambi epistolari con personalità illustri del mondo della cultura, che il poeta cervese Baldassari aveva raccolto.