Borse di studio per mantenere viva la memoria di Pier Paolo D'Attorre

Mantenere viva la memoria della figura e dell’opera di Pier Paolo D’Attorre valorizzando giovani studiosi che attraverso le loro tesi di laurea hanno contribuiscano ad arricchire ambiti di ricerca che furono propri del suo lavoro, come docente di Storia contemporanea all’Università di Bologna e come sindaco di Ravenna negli anni 1993-1997. È l’obiettivo del Premio di studio biennale per tesi di dottorato intitolato alla memoria di Pier Paolo D'Attorre (1951-1997), ideato nella sua rinnovata formula dal Comitato promotore formato da Comune di Ravenna, Famiglia D’Attorre, Istituzione Biblioteca Classense, Fondazione Casa di Oriani, Fondazione Gramsci Emilia-Romagna e Università di Bologna.

Al bando, che scade il 31 luglio 2019, possono concorrere coloro che non abbiano già conseguito riconoscimenti economici in premi di studio per la medesima tesi e abbiano discusso in Italia o all’estero una tesi di dottorato sui seguenti temi: economia e territorio nell'Italia contemporanea; ceti dirigenti, forme di rappresentanza in epoca contemporanea; rapporti fra Europa e Usa; dimensioni del rapporto pubblico-privato nella società di massa. La tesi di dottorato di ricerca, redatta in italiano, in inglese o in francese, dovrà essere stata discussa fra luglio 2017 e giugno 2019. Il premio, dell’importo di 4mila euro, sarà assegnato a insindacabile giudizio di una commissione scientifica composta da studiosi degli ambiti disciplinari sopra indicati.

La domanda di partecipazione da redigere in carta libera dovrà essere compilata e inviata attraverso posta elettronica a premiodattorre@classense.ra.it. Le tesi di dottorato non saranno restituite, ma saranno conservate in fondi specifici della Biblioteca di storia contemporanea Alfredo Oriani di Ravenna e della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, dove potranno essere consultate nel rispetto delle norme di tutela dei diritti d’autore e del regolamento delle biblioteche stesse. L’esito della procedura di selezione sarà reso pubblico entro giovedì 31 ottobre 2019 sul sito della Istituzione Biblioteca Classense. Il premio sarà consegnato durante una cerimonia pubblica che si terrà a Ravenna nel gennaio 2020. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria del Premio D’Attorre 0544482145, mail premiodattorre@classense.ra.it.