Borseggiatrice inseguita dalla vittima e bloccata dalla Polizia. Complici in fuga

Borseggiatrice nella rete degli agenti della Volante della Questura di Ravenna. Si tratta di una 24enne di nazionalità bulgara, finita nei guai con l'accusa di furto aggravato in concorso. L'episodio si è consumato martedì pomeriggio al centro commerciale Esp. La vittima ha intercettato in via Lago di Vico la ladra che poco prima aveva cercato di sottrarle il portafogli, contattando la Polizia. Agli agenti ha spiegato che mentre si trovava nel negozio, la 24enne, insieme ad altre due giovani, aveva cercato di impossessarsi del portafogli che custodiva nella borsa

La malcapitata ha bloccato così la mano della borseggiatrice, allontanandola insieme alle due ragazze in sua compagnia. Poco dopo la vittima ha scoperto che le era stata sottratta la patente di guida quindi si è messa alla ricerca delle tre donne che ha individuato alla fermata del bus di via Bussato, allertando il 113. Ne è nata una breve discussione nel corso della quale due delle ragazze sono riuscite ad allontanarsi, mentre la terza è stata bloccata in via Lago di Vico all’arrivo dei poliziotti della volante.

La ragazza, seppur non trovata in possesso della patente della derubata, è stata condotta in Questura e denunciata a piede libero per "furto aggravato in concorso". Il questore Rosario Eugenio Russo ha emesso nei suoi confronti il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Ravenna, senza giustificato motivo, per il periodo di tre anni.