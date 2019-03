Una passione di famiglia che dura da 50 anni: riconosciuta nuova 'Bottega Storica'

Lunedì l’azienda Ricambi auto Tassinari Snc di Tassinari Paolo e Figli di Faenza, iscritta al n° 31 dell’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza con determina del Comune di Faenza in data 28 febbraio 2019, con titolo a esporre il relativo marchio distintivo di “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna”, ha ricevuto la visita del sindaco di Faenza per la cerimonia di affissione della targa. La consegna della targa Bottega Storica è stata effettuata dal sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, dal presidente Confcommercio Ascom Faenza Paolo Caroli e dal direttore Francesco Carugati.

L’azienda Ricambi Auto Tassinari nasce e opera a Faenza fin dal 1968 nel settore dei ricambi e accessori per auto. Attiva dagli anni 60’ ad oggi, l'azienda vanta ormai un’esperienza cinquantenaria. Nei primi anni la società “Pezzi– Tassinari – Carapia” nasce per volontà dei tre soci fondatori che, visto il progressivo aumento esponenziale del numero di auto in circolazione, decidono di sviluppare un magazzino distributore di pezzi meccanici un po’ per tutti i settori: agricolo, industriale e automobilistico. Negli anni '80 sono avvenuti i primi cambiamenti societari e uno dei soci fondatori, Pezzi Pier Giorgio, è receduto lasciando l’attività in mano ai soci Carapia Alberto e Tassinari Enzo, che hanno continuato insieme fino alla fine del decennio. Negli anni novanta anche Carapia abbandona l’attività in favore dei figli di Tassinari Enzo, Paolo e Luca, che in momenti differenti entrano a far parte della nuova società ora denominata Pezzi-Tassinari-Carapia di Tassinari Enzo e C., dedita all’attività primaria di commercio di parti e accessori per auto abbandonando progressivamente il settore agricolo. Nel 2001, deceduto prematuramente Tassinari Enzo, l’attività viene condotta dai figli e diventa Tassinari Enzo e figli snc di Tassinari Paolo e Luca, i quali perseguono con regolare impegno gli obiettivi storici dell’azienda ormai diventata di famiglia. Nel 2004 subentra anche il nipote di Enzo, Cristian, che si unisce alla società in qualità di socio occupando il ruolo di ragioniere. Un passaggio delicato della società viene affrontato nel 2006 quando, ancora ignari della crisi che di lì a poco colpirà progressivamente tante aziende anche del comprensorio faentino, il socio Tassinari Paolo rilevando la partecipazione societaria di Tassinari Luca decide di proseguire con il figlio Cristian l’attività di famiglia e traghettarla verso una fase di cambiamento di tutto il mercato “dei ricambi”, non solo di quelli per auto; la società ora prende il nome di Ricambi auto Tassinari snc di Tassinari Paolo e figli.

Oggi l’azienda a conduzione familiare è ancora sostenuta dall’impegno della famiglia Tassinari, a cui nel 2015 si è aggiunto tra i soci Mirco, sviluppando e ponendo particolare riguardo al settore automobilistico: meccanico, elettrico-termico, accessoristico. Il magazzino si trova da sempre nel centro storico di Faenza e si estende per una superficie di circa 150 metri quadri: al suo interno, può contare su una gamma di prodotti di marchi leader del mercato dei ricambi aftermarket, per fornire un servizio di supporto al cliente post vendita. La mission aziendale è fornire un servizio alla cittadinanza e, sia esso officina o privato, il prodotto giusto per una corretta riparazione e una circolazione stradale in sicurezza.