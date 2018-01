Bottino da mille euro dopo il furto nel negozio: incastrato dalle telecamere

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Lugo hanno arrestato un uomo, di nazionalità rumena, in Italia senza fissa dimora per un furto commesso in danno di un negozio della città. Nella serata di domenica, verso l’orario di chiusura, l’uomo con l’aiuto di altri due complici sarebbe riuscito ad asportare dall'Unieuro alcuni supporti tecnologici, per un valore superiore ai mille euro.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di bloccarlo nel parcheggio dell’esercizio commerciale, dal quale l'uomo avrebbe tentato di allontanarsi senza dare sospetti, nonostante i sistemi di videosorveglianza del negozio lo avessero ripreso più volte. Tratto in arresto, il rumeno è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna.