I vandali colpiscono anche a Natale: imbrattato un altro box velox

I vandali non "riposano" neanche a Natale. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, il box dissuasore di velocità installato a Ragone sulla strada provinciale 5 - al chilometro 5 in direzione da Russi verso Ravenna - è stato vandalizzato. Le quattro finestrelle sono state oscurate con della vernice bianca, in modo che non possa più scattare fotografie alle auto che infrangono il limite di velocità , come già successo a tanti altri box velox in città. Il comitato cittadino, come riporta la pagina Facebook 'Ravenna Sos sicurezza', ha sporto segnalazione alla Polizia locale. Il box era stato installato l'anno scorso insieme ad altri 47 velox.