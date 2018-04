Bracconaggio ittico, esperti e consiglieri discutono del problema

Giovedì 5 aprile alle 20.30, presso il Planetario di Ravenna in viale Santi Baldini 4/A, si terrà la conferenza dal titolo “Bracconaggio ittico, un danno per l’ambiente, la salute e l’economia”, organizzata dal Meetup A Riveder la stelle di Ravenna e dedicata a una piaga diffusa anche nella nostra provincia. Interverranno il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Bertani, la consigliera comunale M5S di Ferrara Ilaria Morghen, Simone Pezzi, in rappresentanza dell'Eurocarp Club Ravenna e l'ex candidato alla Camera e coordinatore delle Guardie Giurate Volontarie dell'Upe e della Fipsas di Ferrara Marco Falciano, che da anni, come semplice cittadino al servizio dell’ambiente, si sta occupando del problema.