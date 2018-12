Branco di Maremmani vaganti in mezzo alla strada: la Municipale li salva dall'investimento

Attimi di paura sulla via Destra Canale Molinetto martedì mattina dove, intorno alle 9.40, un branco di cani ha invaso la strada rischiando di essere investito e creando un potenziale pericolo per gli automobilisti di passaggio. Durante un servizio per il controllo del territorio, martedì mattina transitando per via destra Canale Molinetto gli agenti di Polizia municipale hanno notato la presenza di un branco di cani, otto pastori Maremmani, che vagavano nei pressi di un campo adiacente a un ambulatorio veterinario. I poliziotti sono riusciti pazientemente ad avvicinare gli animali e, nel frattempo, hanno allertato la centrale operativa, venendo in breve tempo raggiunti da quattro accalappiacani che, non con poca fatica, hanno recuperato sette degli otto cani, mentre l'ultimo è riuscito a scappare.

Durante le operazioni di recupero è arrivato sul posto un uomo, un 60enne di nazionalità serba, che ha spiegato di essere il proprietario degli otto cani. Alla richiesta degli agenti di esibire un documento, però, lo straniero ha dichiarato di esserne sprovvisto, poichè ritiratigli dalla Questura. Non essendo in possesso di titolo per il soggiorno e la permanenza su suolo italiano, l'uomo è stato accompagnato al comando per terminare i controlli di rito e le operazioni di fotosegnalamento.