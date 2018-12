Brisighella "sperimenta" un nuovo mercato settimanale

Il Comune di Brisighella riorganizza il mercato ambulante settimanale del mercoledì. La sperimentazione a Brisighella prenderà il via già da mercoledì 5 dicembre con i ventinove ambulanti e i quattro produttori agricoli che occuperanno con le loro bancarelle via Roma, la piazzetta 4 Novembre e via Ugonia. L’idea di testare l’ubicazione del nuovo mercato nasce da un’esigenza contingente, quella dei prossimi lavori edili della Collegiata, e dalla volontà di incentivare e rendere più fruibili gli spazi commerciali. La sperimentazione è stata concordata con le associazioni di categoria e condivisa con gli ambulanti.