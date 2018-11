Brisighella, strada chiusa al traffico per lavori dopo l'incidente

Via Chiesa del Monticino, in località Brisighella, è stata chiusa al traffico per lavori urgenti di ripristino della carreggiata stradale, danneggiata a causa di un incidente che ha provocato il cedimento di parte della sede stradale, oltre all'abbattimento di un albero e un pilastrino. Il divieto di circolazione, che resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori, prevista nella primavera del 2019, riguarda l'intero tratto stradale di via Chiesa del Monticino, dall'intersezione con la Strada provinciale 23 Monticino-Limisano fino al Santuario del Monticino, in entrambi i sensi di marcia. Dal divieto sono esclusi solamente i residenti, i mezzi di soccorso e di polizia e gli automezzi degli addetti ai lavori.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !