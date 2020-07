“Brisighellese-Ravennate” interrotta per lavori a Fognano

È sospesa temporaneamente la circolazione notturna lungo la S.P. n. 302 R “Brisighellese Ravennate” in località Fognano (Brisighella) da lunedì 20 luglio a sabato 8 agosto (escluse le giornate di sabato e domenica) dalle ore 21 alle ore 06 (fine lavori alle ore 06.00 del giorno 09/08/2020) per consentire lavori di rifacimento dei sottoservizi e di rinnovo della pavimentazione stradale con deviazione del traffico.

I veicoli in transito lungo la S.P. n. 302 "Brisighellese Ravennate", provenienti da Firenze e diretti a Faenza dovranno imboccare a Marradi (FI), svoltando a sinistra, la S.P. n. 306 "Casolana-Riolese” raggiungendo Palazzuolo sul Senio (FI) e da lì percorrerla per intero fino a raggiungere la S.S.n° 9 “Emilia” a Castel Bolognese (RA) per poi giungere a Faenza; i veicoli provenienti da Faenza e diretti a Marradi (Provincia di Firenze) seguiranno il percorso inverso. La deviazione avrà origine dalla rotonda dei Cappuccini a Faenza (incrocio Viale Armando Diaz - Via Canal Grande) lungo la S.S. n. 9 “Emilia” e da qui proseguendo lungo la circonvallazione di Faenza, in direzione Imola, si dovrà raggiungere lo svincolo con la S.P.n°306 “Casolana-Riolese” a Castel Bolognese con svolta a sinistra ; i veicoli leggeri in transito lungo la S.P. n. 302 "Brisighellese Ravennate", provenienti da Brisighella e diretti a Marradi dovranno imboccare a Brisighella, la S.P.n. 23 “Monticino e Limisano” per raggiungere la S.P. n. 306 "Casolana-Riolese” in località Riolo Terme e da li proseguire fino a Palazzuolo sul Senio (FI) per poi percorrerla per intero fino a giungere a Marradi.

Sono esclusi i residenti e i mezzi di pronto soccorso e di emergenza. Hera tech srl e l’Impresa esecutrice dei lavori provvederanno alla necessaria segnaletica di deviazione, agli sbarramenti e agli apprestamenti di sicurezza, con particolare riguardo all’utenza debole, all’occultamento temporaneo della segnaletica in contrasto e al ripristino delle condizioni di transito sulla S.P. n. 302 R “Brisighellese Ravennate” al termine di ogni singolo turno lavorativo in notturna.