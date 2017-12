Notte di Natale di lavoro per i Vigili del Fuoco di Ravenna e del distaccamento di Lugo. Il personale del 115 è stato impegnato a lungo per spegnere un rogo divampato in un capannone adibito a ricovero attrezzi, divampato intorno alle 4, in via Bedazzo. Sul posto hanno operato due squadre, con altrettante autobotti. Fortunatamente non vi sono stati feriti, mentre il contenuto all'interno del deposito è andato completamente distrutto. Sono in fase d'accertamento da parte dei tecnici del comando provinciale di Ravenna le cause che hanno innescato le lingue di fuoco. Lunedì, mattina di Natale, i Vigili del Fuoco hanno proseguito nelle operazioni di bonifica.