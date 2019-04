Una vita tra i binari: ultimo giorno di lavoro per lo storico bigliettaio

43 anni trascorsi tra i binari, di cui 35 tra quelli ravennati. Domenica è stato l'ultimo giorno di lavoro per Bruno Romolo, che dal 1976 ha lavorato per le Ferrovie dello stato e dal 1984 è stato lo storico operatore della biglietteria della stazione di Ravenna. Durante la giornata il neo-pensionato ha ricevuto la visita dell'assessore Massimo Cameliani: "In questi anni ha conosciuto tantissime persone. Bruno risulta professionale e allo stesso tempo molto umano ed empatico con le numerose persone che a Ravenna transitano tutti i giorni e con quelle che arrivano nella nostra bellissima città la prima volta. Buona pensione e in bocca al lupo per il tuo futuro Bruno!".