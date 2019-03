Brutta sconfitta casalinga per il Ravenna battuto dall'Albinoleffe

Allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna i padroni di casa sono usciti sconfitti dall’Albinoleffe non riuscendo a bissare la vittoria in trasferta conquistata a Renate. Nonostante il predominio del Ravenna, la prima emozione è stata creata dagli ospiti, al 16’ quando Giorgione ha calciato con potenza dal limite dell’area, sfiorando il palo della porta difesa da Venturi. La partita è stata abbastanza equlibrata ma, alla fine del primo tempo, è nuovamente l'Albinoleffe a spingere in avanti e sfiorare nuovamente il vantaggio con un colpo di testa di Cori che, imbeccato alla perfezione da Ruffini, mette poi fuori di pochissimo. Alla riprese mister Foschi decide di lasciare negli spogliatoi Galuppini, inserendo al suo posto Raffini. Al 60’ anche mister Marcolini decide di cambiare mandando in campo Romizi al posto di Giorgione. Al 63’ arriva l’episodio che spacca la partita quando Eleuteri ha trattenuto Ruffini costringendo il direttore di gara a decretare un calcio di rigore che al 64’ Cori ha trasformato con glaciale freddezza.