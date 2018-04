"Buca tappata, macerie abbandonate": Lista per Ravenna denuncia il degrado

In via Sant’Alberto, all’altezza del sottopasso ciclo-pedonale che porta al quartiere San Giuseppe, sono stati recentemente svolti lavori di ripristino di un tratto del marciapiede. "Non sono però state rimosse parte delle macerie prodotte dai lavori, accantonate vicino al muretto della ferrovia, dove sono in brutta mostra da oltre un mese - spiega Stefano Donati, capogruppo di Lista per Ravenna nel consiglio territoriale del Centro urbano - Chiedo al Presidente del Consiglio territoriale d i segnalare agli uffici comunali preposti la situazione di degrado prodotta, affinché si contatti quanto prima la ditta affidataria dei lavori per invitarla a pulire immediatamente l’area interessata; di verificare se il capitolato dei lavori preveda la possibilità di applicare alla ditta una sanzione; di segnalare all’amministrazione comunale la probabile mancanza di controlli per verificare la corretta esecuzione dei lavori affidati, chiedendole di fornircene motivata ed adeguata spiegazione".