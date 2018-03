Chiusa la voragine su via Faentina: la circolazione torna alla normalità

Hera ha concluso nella serata di giovedì l’intervento di riparazione di una condotta di rete fognaria, che si era rotta in mattinata in via Faentina causando un'enorme voragine nell'asfalto. Le squadre della multiutlity hanno svolto tutte le operazioni per risanare la condotta e

ripristinare le normali condizioni di funzionamento della stessa. Già da giovedì sera la conduttura è rientrata in funzione. Venerdì mattina gli operatori di Hera hanno concluso l’intervento con le operazioni di asfaltatura, per ricostruire il manto stradale. Nel pomeriggio la circolazione dovrebbe tornare alla normalità.