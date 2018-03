Buche, Ancarani (FI): "L'amministrazione faccia sul serio e presenti un esposto"

"Quali azioni ha posto in essere fino a oggi il Comune di Ravenna per prevenire il fenomeno delle buche stradali?". E' quello che si chiede il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia Alberto Ancarani, che ha depositato un question time che verrà discusso al prossimo consiglio. "Il sindaco e l’assessore competente hanno comunicato alla città di avere finalmente fatto la voce grossa con Anas in merito allo stato indecoroso del manto stradale delle arterie da quest’ultima gestite - spiega Ancarani - La creazione di simili voragini nell’asfalto, oltre a cattiva manutenzione, evidenzia come i lavori di asfaltatura non siano stati fatti alla regola dell’arte e, dunque, sorge il sospetto che chi ha vinto gli appalti per le asfaltature non abbia adempiuto correttamente alle prescrizioni dei capitolati. Il Comune di Ravenna, inoltre, ha in questi anni richiesto il montaggio di sistemi Sirio Red presso gli incroci insistenti su alcune strade gestite da Anas; secondo il Codice della Strada, i proventi delle multe da essi prodotte devono essere divisi con l’ente proprietario dell’arteria. Le parole di sdegno contro Anas levatesi da parte dell’amministrazione comunale in queste ore appaiono ai cittadini come una vera e propria manfrina, che chiude la stalla dopo che i buoi sono scappati. Chiediamo quindi quanti e quali solleciti e/o segnalazioni e/o istanze e in che date siano stati presentati formalmente ad Anas dall’attuale amministrazione comunale dal suo insediamento ad oggi; se l’amministrazione comunale intenda o meno presentare un esposto in Procura affinchè si indaghi sul corretto rispetto dei capitolati dei contratti di appalto per le asfaltature stipulati tra Anas e le ditte private vincitrici di appalto; infine, quanti e quali proventi siano stati forniti dal Comune ad Anas grazie alle multe elevate attraverso i Sirio Red installati sulla arterie di competenza Anas".