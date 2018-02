Buche su E45 e Adriatica: tratti chiusi per lavori di ripristino del manto stradale

Anas comunica che sulle strade statali 3Bis ‘Tiberina’ itinerario (E45 – E55) e 16 ‘Adriatica’, per consentire alcuni interventi di ripristino della pavimentazione stradale, saranno istituiti restringimenti nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Sulla strada statale Tiberina saranno interessati dai lavori il tratto dal km 224,900 al km 228,600 in direzione Roma, con chiusura della corsia di marcia e deviazione del traffico della corsia di sorpasso, all’interno del territorio comunale di Cesena. Invece sulla strada statale Adriatica, all’interno del comune di Ravenna, in tratti saltuari rimarranno chiuse le corsie di marcia e sorpasso di entrambe le carreggiate, in tratti saltuari compresi tra il km 147,860 e il km 155,000. Le limitazioni rimarranno in vigore fino alla fine delle lavorazioni.

