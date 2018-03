Buche sulle strade, iniziano i lavori di riasfalto: viabilità modificata

Chiusa al traffico da giovedì 8 marzo via Ronco a Faenza, nel tratto da via Mezzo Carrare a via del Fiume per problemi al manto stradale, fortemente dissestato. La strada resterà chiusa sino al termine dei lavori di ripristino che inizieranno la prossima settimana. Sul luogo è stata istallata la segnaletica provvisoria. Da martedì 13 a venerdì 16 marzo chiusura di via Mura Diamante Torelli nel tratto all'intersezione con via Torricino, per consentire l'esecuzione di lavori di scavo con sonda teleguidata per la posa in opera di cavi per il potenziamento della linea elettrica. Disposto il doppio senso di circolazione in via Mura Diamante Torelli da via del Carmine a via Torricino e divieto di sosta su entrambi i lati. L'accesso al parcheggio ex Salesiani è consentito solo da via Mura Gioco del Pallone. Le modifiche alla viabilità sono segnalate con apposita cartellonistica.

