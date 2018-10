"Bug's hotel", al parco Baronio spuntano due 'alberghi per insetti'

Due strutture per gli insetti utili, impollinatori e predatori (coccinelle, api solitarie, crisope), chiamate appunto "bug's hotel", sono state messe a dimora giovedì 11 ottobre nel parco Baronio. Questi “alberghi per insetti”, posizionati a ridosso dell'area orti del parco, sono stati realizzati dalle magliette gialle del progetto Lavori in Comune, e avranno la funzione di aumentare la biodiversità degli orti e dei giardini, ridurre l'utilizzo dei pesticidi nella lotta contro gli insetti dannosi e contribuire all'aumento degli insetti utili all'interno della città. E' un gesto che va nella direzione di conoscere sempre meglio l'ambiente che ci circonda, anche attraverso piccoli gesti e iniziative.

All'evento erano presenti l'assessore al Decentramento, Gianandrea Baroncini, il responsabile dell'ufficio Verde Pubblico, Enrico Cavezzali, il presidente del Consiglio territoriale Ravenna Sud, Antonio Mellini, il presidente del Centro sociale Baronio, Francesco Fucksia e l'Istituzione scolastica, rappresentata dalla scuola Randi di Ravenna, con la classe 3^ B, accompagnata dalle insegnanti Livia Perna, Anna Puglia e Carla Compagnucci. Due volontari dell'ufficio decentrato di via Berlinguer, Leo Guidani e Giancarlo D'Apporto sono stati determinanti per la messa a dimora delle due strutture. Naturalmente non potevano mancare le magliette gialle, rappresentate da Andrea Calizzani e Federico Morri che, insieme alle operatrici dell'associazione Fatabutega, Beatrice Ballanti e Roberta Bagni, hanno realizzato le due strutture.