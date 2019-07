Bunge dona 1000 litri di olio alla mensa di fraternità di San Rocco

Bunge, multinazionale che opera nel campo agroindustriale, delle bioenergie e dei fertilizzanti, ha donato mille litri di olio prodotto nello stabilimento ravennate di Porto Corsini alla mensa di fraternità di San Rocco. Di questi, indicativamente 40 litri a settimana saranno distribuiti alle famiglie bisognose. La mensa di via Renato Serra prepara più di 100 mila pasti all’anno, oltre duecento al giorno, destinati a persone in difficoltà o in condizioni di disagio sociale, tra cui migranti, disoccupati, persone senza fissa dimora o anziani che vivono soli. “Con oltre 200 anni di storia, Bunge ha sempre lavorato per reinvestire nella comunità in cui è inserita – spiega Saverio Panico, responsabile commerciale di Bunge Italia – Oggi siamo lieti di supportare il lavoro della parrocchia di San Rocco”.