'Buongiorno Ceramica' si fa online: tante iniziative per la ripartenza dei ceramisti faentini

Nonostante l'emergenza nazionale, l'Associazione Nazionale Città della Ceramica non rinuncia a diffondere il grande patrimonio dell'arte della ceramica artistica, e lo fa ideando una edizione di "Buongiorno Ceramica!" tutta pensata per svolgersi sul web. Quella del 2020 sarà infatti un'edizione speciale tutta virtuale da seguire restando a casa.

“L’edizione 2020 di Buongiorno Ceramica si farà, ovviamente però sarà tutta digitale - commenta Massimo Isola, assessore alla Ceramica di Faenza e Presidente di Aicc – Associazione Italiana Città della Ceramica - Lo dobbiamo alle nostre botteghe che cercano segnali per il futuro, nel rispetto delle regole comuni che vogliamo tutti rispettare. Per questo motivo abbiamo deciso che organizzare un grande evento digitale che ci permetta di promuovere il made in Italy in ceramica su tutta la penisola. Così nelle nostre 46 città il mondo della ceramica si animerà, attraverso la realizzazione di video che saranno online. Sarà l’occasione per scoprire segreti e dettagli legati ai nostri musei e soprattutto alle nostre botteghe e atelier che si mostreranno con curiosità. Credo sia stata una grande sfida, quella di organizzare Buongiorno Ceramica online. In questi giorni anche la Fiera del libro di Torino lo ha fatto, uno dei più grandi festival culturali italiani, con dimensioni e struttura ben diversi da quelle di Aicc. Ad oggi sono arrivati più di 250 video, abbiamo realizzato e stiamo realizzando 20 dibattiti/convegni: c’è un clima importante. Un grande evento mediatico per dire che ci siamo, che c’è il Made in Italy in ceramica nonostante ad oggi le botteghe non possano nemmeno essere aperte al pubblico. Un grandissimo sforzo organizzativo, che come risvolto concreto ha avuto quello di attivare anche le singole botteghe, come nel caso di Faenza: l’Aperitivo del Ceramista non si può fare, ma sono diversi i ceramisti che si sono attivati in autonomia con bar e locali e soprattutto un bel gruppo di botteghe ceramiche dal 18 si sta organizzando per la vendita in abbinamento di bicchieri in ceramica e vino, direttamente in bottega. C’è tanta voglia di ripartire, e Buongiorno Ceramica edizione straordinaria costruirà una grande narrazione, attraverso voci e immagini, di questa voglia".

Buongiorno Ceramica! 2020

Sarà possibile seguire un tour ideale da soli, in famiglia, invitando gli amici a farlo insieme. Quest'anno ancora di più è un viaggio, ideale ma non solo, attraverso l'Italia che anche nel chiuso di ogni laboratorio, di ogni studio d'artista, di una piccola bottega, non si è mai fermata in questi mesi duri che ci hanno accomunato. In solitudine, da soli, in silenzio ma il lavoro, la creatività, l'ispirazione ha continuato a dare speranza agli artigiani, agli artisti. Ora è il momento della festa, della partecipazione di tutti per quanto ancora a distanza.

Naturalmente Faenza parteciperà all’evento online, contribuendo attraverso video realizzati dai ceramisti e che raccontano il tessuto produttivo e culturale legato alla ceramica artistica. Si comincerà su Youtube con una sorta di Grand Tour video con la guida di direttori di musei, storici dell'arte, artisti in streaming per viaggiare attraverso l'Italia della ceramica facendo ogni volta tappa in una delle città del circuito, nei suoi musei, nei laboratori e nelle botteghe. Tante mete da memorizzare e raggiungere quest'estate sulla spinta della campagna "ViaggioinItalia!". Sarà online su Youtube e sui social un palinsesto con una playlist di appuntamenti e video spaziando da incursioni nei luoghi a dibattiti, interviste con singoli artisti, designer, direttori di musei, curatori di mostre. Incontri che andranno dalla curiosità più pop all'approfondimento più tecnico.

E proprio per gli appassionati, questa edizione straordinaria ha in serbo una novità: la mattina del 16 maggio sarà lanciato online il portale della ceramica italiana materceramica.org, la più grande banca dati su tutto il mondo della ceramica italiana che per la prima volta riunisce insieme, in un unico luogo virtuale, designer, artisti, artigiani, ricercatori, musei, scuole e perfino l'industria. Un enorme archivio di informazioni sulla ceramica italiana, con la possibilità di fare ricerche e di vedere tutto sulla mappa.

Tornando al programma di Buongiorno Ceramica! 2020, su Youtube saranno svelati il 16 e 17 maggio i Racconti d'artista con i Grandi Maestri, singoli ceramisti che apriranno le porte dei laboratori e degli studi per rivelare tecniche, opere ma anche passioni, riflessioni, attraverso video che li riprendono al lavoro. Anche l'occasione per scoprire insieme uno spaccato, quello del Made in Italy artigianale, così in difficoltà in questo momento, eppure così vivo. E ancora, un corale "selfie" ceramico aperto al quale tutti possono partecipare postando nell'arco dei due giorni foto con singoli oggetti, persone, artigiani, artisti.

Purtroppo, viste le misure in essere, non è stato possibile organizzare una versione alternativa dell’Aperitivo del Ceramista, l’evento che nelle scorse edizioni di Buongiorno Ceramica vedeva una grande partecipazione di pubblico in Piazza Nenni, a brindare con i vini del territorio nei bicchieri realizzati dai ceramisti faentini. Tuttavia, alcuni ceramisti hanno deciso di organizzarsi nel fine settimana di Buongiorno Ceramica direttamente con bar e locali, nel rispetto delle norme, con una proposta di abbinamento di vino e bicchieri in ceramica: Carla Lega con FMarket Cafè e Andrea Kotliarsky con Bar della Città. Elvira Keller collabora invece con Nove100 caffè, per un abbinamento di tazze e tazzine in ceramica a caffè e cappuccino. Inoltre, un gruppo di ceramisti sta organizzando a partire da lunedì 18 maggio una iniziativa per promuovere le botteghe ceramiche e “riportare” il pubblico in bottega dopo questo lungo periodo di stop. Il 18 maggio, infatti, è la data in cui le botteghe ceramiche potranno riaprire al pubblico: i ceramisti faentini propongono quindi una versione particolare dell’Aperitivo del Ceramista, ovvero sarà possibile acquistare direttamente nelle botteghe ceramiche aderenti due bicchieri in ceramica e una bottiglia di vino a un prezzo di 25 euro.

Al momento hanno aderito Gino Geminiani (che ospiterà anche i bicchieri di Morena Moretti, Ifigenia Papadopulu, Elisa Grillini, Paola Laghi, Manifatture Sottosasso), La Bottega delle Ceramiste (Monica Ortelli, Susanna Vassura, Marta Monduzzi, Liciana Ricciadelli, Antonella Amaretti), Fosca Boggi, Maria Elena Boschi (da giugno), Antonella Cimatti, Ceramica Gatti 1928, Elvira Keller, Andrea Kotliarsky, Mabilab di Ivana Anconelli, Maestri Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Mirta Morigi, Studiocasalaboratorio di Maurizio Russo, Laura Silvagni – La Vecchia Faenza, Noriko Yamaguchi, Carlo Zoli. Per informazioni, contattare direttamente le botteghe aderenti.