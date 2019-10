Il fast-food assume nuovo personale: come candidarsi

Il ristorante fast food "Burger King" di via Faentina, inaugurato a dicembre 2018 a Ravenna, è in cerca di nuovo personale. Il lavoro varia dalla preparazione dei panini, al rifornimento dei prodotti, alle pulizie in genere, oltre a servire e assistere il cliente. Tra i requisiti per l'assunzione si richiedono dinamicità, capacità di lavorare in gruppo, preferenza di attestato Haccp e disposizione a lavorare su turni, domeniche, festivi e notturni compresi. Si offre contratto regolare ai termini di legge. Gli interessati possono portare il curriculum direttamente al punto vendita di via Faentina.

