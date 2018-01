Byron è uscito di casa e non è più tornato: un appello per ritrovarlo

Martedì 2, intorno alle 15 in via Perilli (zona Via Trieste), Byron è scappato di casa. Byron è un tenero incrocio tra un bassotto e uno spinone. Non possiede alcun collarino ma è microchippato, ha due macchioline sopra gli occhi, il petto bianco e le zampe marroni. Non è abituato a girare da solo, ma è molto buono e si dovrebbe far avvicinare senza problema. Chiunque lo avvistasse può contattare la sua proprietaria Martina al numero 3925741270.