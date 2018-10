"C'è un uomo con una pistola nel parcheggio": via all'inseguimento, l'arma non era a norma

Paura in zona Cinema City martedì pomeriggio, quando attorno alle 14 la Polizia ha ricevuto una chiamata di una persona che segnalava la presenza di quattro uomini che stavano salendo su una Bmw, tra i quali un uomo con una pistola alla cintura. Immediatamente sono state avvisate tutte le pattuglie e i Carabinieri che hanno dato il via alle ricerche dell'auto, fino a quando il veicolo è stato rintracciato da una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri in zona Fornace Zarattini. I militari hanno subito chiamato a rinforzo altre forze dell'ordine: gli uomini sono stati fatti scendere dall'auto e sono stati perquisiti, così come la Bmw a bordo della quale effettivamente è stata trovata una pistola scacciacani, sprovvista di tappino rosso di sicurezza obbligatorio per legge. I quattro, tutti di nazionalità rumena, sono stati accompagnati in caserma per essere interrogati sul possesso dell'arma non a norma.