Macabro ritrovamento in spiaggia: una donna scopre un cadavere in decomposizione

Macabro ritrovamento domenica pomeriggio a Marina Romea, all'altezza del Lido del Carabiniere. Una donna, che stava passeggiando in spiaggia, si è imbattuta in un cadavere spiaggiato e in evidente stato di decomposizione. Il corpo, infatti, si presentava troncato in due, probabilmente per via della permanenza da tempo in mare. Immediatamente la donna ha lanciato l'allarme. Sul posto le forze dell'ordine che hanno dato il via alle indagini. Il cadavere, un uomo di circa 40-50 anni, potrebbe essere quello di una persona sparita a fine estate dal Veneto: si tratta di un uomo con grosse problematiche personali, e tutto fa supporre che si possa essere trattato di un gesto volontario dello stesso. A dare notizia del ritrovamento è il Resto del Carlino in edicola martedì.