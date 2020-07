Macabro ritrovamento: il fiume restituisce il cadavere di una donna

Macabro ritrovamento nella prima serata di mercoledì a Ravenna. Intorno alle 20 è stato rinvenuto il cadavere di una donna sull'argine del fiume Montone, nei pressi del ponte di via Ravegnana, poco prima del punto in cui il Montone si unisce col Ronco. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, con i sommozzatori che hanno recuperato il corpo, e il 118 con ambulanza e auto medica, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la vittima fosse arrivata sul posto in bicicletta: i parenti, preoccupati, non l'hanno più vista rincasare. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, le indagini sono in mano alla Polizia di Stato presente sul posto.

Foto Massimo Argnani