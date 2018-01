Macabro ritrovamento: mentre passeggia scopre un cadavere in un fosso

Macabro ritrovamento giovedì mattina alle porte di Ravenna. Poco dopo le 8 un uomo che stava camminando lungo via Dismano, nel tratto che da Ponte Nuovo va verso la statale Adriatica, ha notato che nel fosso che costeggia la strada c'era il cadavere di un anziano, vicino a una bicicletta. L'uomo ha immediatamente lanciato l'allarme: sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia di Stato, la scientifica, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso, insieme al personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata.

L'anziano, di cui al momento non si conosce l'identità, era privo di vita: ora gli investigatori stanno cercando di risalire all'esatta dinamica di quanto successo, per capire se si sia trattato di un incidente stradale o di una caduta accidentale, magari dovuta a un malore. Da giorni si sta cercando nel ravennate il 77enne Ottavio Consulti, scomparso il 14 gennaio proprio con una bicicletta in zona Poggi, ma al momento non è possibile stabilire se si possa trattare della stessa persona.