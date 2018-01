Triste conferma: è dell'anziano scomparso da 10 giorni il cadavere ritrovato in un fosso

I sospetti sono stati confermati: è di Ottavio Consulti, il 77enne scomparso da casa il 14 gennaio, il cadavere ritrovato giovedì mattina in un fosso lungo via Dismano. Poco dopo le 8 un uomo che stava camminando nel tratto che da Ponte Nuovo va verso la statale Adriatica, ha notato che nel fosso che costeggia la strada c'era il cadavere di un anziano, vicino a una bicicletta. L'uomo ha immediatamente lanciato l'allarme: sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia di Stato, la scientifica, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso, insieme al personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata.

L’uomo, che viveva da solo, si era allontanato dalla propria abitazione in zona Poggi/Podium il pomeriggio di domenica 14 gennaio, rendendosi irreperibile. Dall'ispezione cadaverica eseguita in mattinata, si ipotizza che l'anziano sia scivolato nel fosso il giorno stesso della scomparsa. Non sono stati trovati elementi che possano far pensare a un impatto con un altro veicolo, nè sulla bicicletta, nè sul cadavere. Si pensa che l'uomo possa essere scivolato nel fosso dopo aver avuto un malore o a causa di una caduta accidentale. Il pm di turno, Antonio Bartolozzi, passerà il fascicolo a Cristina D'Aniello, pm di turno al momento della scomparsa dell'anziano il 14 gennaio. E' già stata disposta l'autopsia cadaverica.