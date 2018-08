Cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato nel fiume, indagano i carabinieri

Macabro ritrovamento, nel tardo pomeriggio di sabato, da parte di un pescatore che si era appostato sulle rive del Ronco tra Longana e Tibullo. L'uomo mentre attendeva che i pesci abboccassero alla lenza, ha notato qualcosa di strano galleggiare nell'acqua e, quando si è reso conto che si trattava del cadavere di un uomo, ha dato l'allatme ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma di Cervia, al comando del maggiore Giuseppe Mercatalli, oltre al personale dei vigili del fuoco i cui sommozzatori hanno provveduto al recupero dei poveri resti. Ad essere portato sulla sponda è stato il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, e sul posto è stato chiesto l'intervento del medico legale e del pubblicmo ministero di turno dottoressa Marilù Gattelli. La prima ricognizione del cadavere, a causa dello stato dei resti, non ha permesso di accertare con essattezza le cause del decesso e, con tutta probabilità, si renderà necessaria l'autopsia per accertare con esattezza l'identità e le cause del decesso.