Ancora un tetro ritrovamento: nelle valli spunta un cadavere, sarebbe morto da mesi

Ancora un macabro ritrovamento, dopo quello del cadavere del 24enne scomparso e trovato morto in pineta. Giovedì pomeriggio, verso le 17, un cacciatore che si trovava nelle valli a nord del Lamone si è imbattuto in un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Subito l'uomo ha lanciato l'allarme e sul posto si è precipitato il nucleo operativo dei Carabinieri, che hanno dato il via ai rilievi di legge. Dalle prime informazioni l'uomo, irriconoscibile, sarebbe morto già da diversi mesi. Sul posto anche il medico legale, attualmente non si esclude nessuna ipotesi. Avvisato il pm di turno Daniele Barberini.

Foto Massimo Argnani