Identificato il cadavere ritrovato nelle valli: è un 48enne

E' di un 48enne di Adria, Ersilio Gallimberti, il cadavere ritrovato il 18 ottobre nelle valli a nord del Lamone. Le analisi effettuate sul dna, infatti, hanno confermato i sospetti. La sua famiglia non aveva più notizie di lui da un mese, dopo che l'uomo era scomparso nel nulla. La sua auto era stata trovata proprio a Ravenna, non molto lontano dal luogo di rinvenimento del cadavere.

Il corpo senza vita, in avanzato stato di decomposizione, era stato ritrovato da un cacciatore che si trovava nelle valli a nord del Lamone. Subito l'uomo aveva lanciato l'allarme e sul posto si era precipitato il nucleo operativo dei Carabinieri, che aveva dato il via ai rilievi di legge. Proseguono le indagini per cercare di fare luce su quanto accaduto: al momento non si esclude nessuna ipotesi, anche se quella più plaubisile resta quella di un gesto estremo.

LE NOTIZIE DI OGGI