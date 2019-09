Precipita dal balcone di un hotel: ragazzino in ospedale in gravi condizioni

Attimi di terrore mercoledì in un hotel del lungomare Deledda a Cervia. Verso l'ora di pranzo un ragazzino di 14 anni di Bologna, che si trovava in vacanza nella località balneare con i nonni, è precipitato da un balcone al terzo piano dell'albergo. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il giovane al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni molto gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, che dovranno fare luce sull'episodio.

Foto Massimo Argnani