Lotta per la vita il 14enne precipitato da un balcone dell'hotel

Lotta per la vita il 14enne bolognese che martedì è precipitato dal balcone al terzo piano della sua camera in un hotel di Cervia. Il giovane si trova ancora ricoverato in Rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato subito trasportato in condizioni molto gravi. La prognosi resta riservata e dal nosocomio cesenate informano che le sue condizioni sono critiche ma stabili.

Verso l'ora di pranzo il 14enne, che si trovava in vacanza nella località balneare con i nonni, dopo aver trascorso la mattinata in spiaggia è salito in camera per fare una doccia prima di andare a pranzo, quando è precipitato dal balcone della camera al terzo piano dell'albergo finendo nel cortile interno dell'hotel. Diverse persone hanno sentito un forte rumore, quando si sono accorte che il giovane era precipitato a terra. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno stabilizzato a lungo il ferito e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni molto gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima e il nucleo operativo, che dovranno fare luce sull'episodio.