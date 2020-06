Cade con la bici tra le rocce della palizzata: è in gravi condizioni

Intervento del 118 e della Capitaneria di Porto martedì mattina a Marina di Ravenna, nella palizzata sud all'altezza del secondo capanno da pesca. Intorno alle 8 alcuni passanti hanno infatti notato la presenza di un ciclista, incosciente, che era caduto con la bici in mezzo alle rocce della diga.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che dopo averlo intubato hanno trasportato il ferito - del quale non sono ancora note le generalità, non avendo con sè al momento dell'incidente i documenti - all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. Tra le cause più accreditate potrebbe esserci un malore improvviso. Sul posto anche la Capitaneria di Porto per i rilievi di legge.