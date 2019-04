Precipita dal camion di fronte alla Chiesa e muore: paese in lutto

E' caduto rovinando violentemente al suolo e ha perso la vita. E' successo lunedì pomeriggio a un 82enne che, intorno alle 15.30, stava caricando un camion nel piazzale di fronte alla Chiesa di Traversara, dopo che nei giorni scorsi si è tenuta la festa della Primavera in fiore. L'anziano è caduto dal camion da circa un metro di altezza e ha sbattuto violentemente a terra, restando fin da subito incosciente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, ma a nulla è servito l'intervento del personale sanitario che ha praticato a lungo le manovre di rianimazione.

L'uomo, Giordano Martuzzi, era molto conosciuto in paese perchè, oltre a essere promotore della festa della Primavera in fiore, per anni ha gestito il forno del paese insieme al fratello. A Traversara la tragica notizia si è sparsa velocemente, tanto che in breve tempo sul posto sono arrivati amici, parenti e conoscenti dell'uomo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della Bassa Romagna e i Carabinieri della stazione di Villanova di Bagnacavallo, che hanno in mano le indagini. E' stato chiamato anche il medico legale per cercare di capire le cause reali della morte dell'uomo, se questa sia stata causata dalla caduta o se sia crollato a seguito di un malore.

Foto Massimo Argnani