Cade con la mountain bike nell'escursione e batte la testa: ferito portato al "Bufalini"

Un uomo di 60 anni residente a Dovadola insieme a degli amici stava facendo una gita in Mountain Bike, nel comune di Brisighella. Giunti all’altezza di Cà di Malanca per cause da accertare è caduto procurandosi un trauma cranico- facciale e un trauma alle braccia. Erano circa le 10,30 e subito gli amici hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto. Sul posto è stata inviata l’ambulanza, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Falco e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello, con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino.

L’equipaggio dell’elicottero giunto sul posto è stato sbarcato con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Valutato il paziente e somministrata l’analgesia, lo stesso è stato recuperato con il verricello e trasportato al Bufalini di Cesena.