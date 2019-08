Cade il cavo di una linea telefonica sull'Adriatica: traffico a passo d'uomo

Disagi e traffico rallentato sulla Statale Adriatica a causa del maltempo che ha colpito tutta la provincia. A causare il problema è stato il forte vento che ha fatto piegare pericolosamente il palo che sorregge una linea telefonica. Per questo il cavo è sceso molto in basso sulla statale Adritica, a circa 200 metri dalla rotonda della Ravenana. Un tratto di strada frequentato intensamente dal traffico pesante. Senza chiudere la strada e mandare la circolazione in tilt su una delle principali arterie di scorrimento intorno a Ravenna, la Polizia Stradale e i Vigili del fuoco sono intervenuti con filtraggi, alzando manualmente il cavo ad ogni transito di mezzi più alti, come appunto i camion. Per questo, soprattutto nella semicarreggiata da Rimini verso Ravenna il traffico è proceduto a passo d'uomo, con inevitabili ripercussioni all'ora di punta. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il prima possibile la linea telefonica, in modo tale che sia in stato di sicurezza.