Cade in un dirupo e allerta il 118: arriva anche l'elimedica

È finita in un dirupo ed è riuscita ad allertare i soccorsi. Paura nel tardo pomeriggio di sabato per una persona anziana. L'episodio è avvenuto nell'entroterra faentino nella zona di Brisighella. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, anche con l'elimedica, ed il personale del Soccorso Alpino. La persona è stata individuata e trasportata all'ospedale per le cure del caso.