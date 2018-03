Precipita a terra mentre pota gli alberi: pensionato finisce in ospedale

Stava potando alcuni alberi, quando all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è volato a terra. Lunedì a Ducenta, intorno alle 13, un 60enne della zona che si trovava nell'abitazione di alcuni amici, dove stava potando alcuni rami dpo essere salito su una scala, è rovinato a terra da un'altezza poco inferiore ai cinque metri. Il pensionato, rimasto vigile e cosciente, è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza ed elimedica, che hanno trasportato il 60enne al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità per le cure del caso. Le condizioni dell'uomo non sembrano destare preoccupazioni. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di San Pietro in Vincoli.