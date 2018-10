Cadono calcinacci dal Palazzo dell'Orologio: intervento dei pompieri in piazza del Popolo

Intervento dei Vigili del fuoco mercoledì pomeriggio in piazza del Popolo, quando dal palazzo dell'Orologio si è improvvisamente staccata una parte di cornicione precipitando al suolo. Le conseguenze potevano essere pesanti, tanto che i pompieri hanno transennato l'area e controllato centimetro per centimetro il resto del cornicione non rilevando altre criticità. Sul posto anche la Polizia municipale.