Caduta nella pista da cross: centauro trasportato al Bufalini con l'elimedica

Incidente sabato pomeriggio alla pista da cross di via Sant'Alberto. A rimanere ferito un 58enne, che ha riportato una trauma toracico in una caduta. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto poco dopo le 15.30. I sanitari l'hanno soccorso con un'ambulanza e l'elimedica. Durante le fasi di stabilizzazione non ha mai perso conoscenza. Caricato a bordo dell'elicottero giallo, è stato trasportato col codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Foto di repertorio