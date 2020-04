Cade mentre cammina col cane in mezzo al bosco: soccorso dall'elicottero

Nel primo pomeriggio di lunedì il soccorso alpino è intervenuto nella zona boschiva di Borgo Rivola, frazione di Riolo Terme, per soccorrere un 60enne residente nella stessa frazione uscito per fare una passeggiata col suo cane nei pressi della propria abitazione, percorrendo un sentiero nel bosco. Per cause da accertare, l'uomo è caduto rovinosamente a terra procurandosi un doloroso trauma all’arto inferiore, che non gli ha più consentito di proseguire.

E’ stato lui stesso a chiedere aiuto al 118 intorno alle 15.15. Sul posto si è precipitata un’ambulanza, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello, con a bordo un tecnico di elisoccorso del Cnsas. I soccorritori, arrivati sul posto, hanno provveduto a immobilizzare l’arto infortunato. Il medico dell’elicottero ha poi somministrato un analgesico, visto il forte dolore. L’uomo è stato poi posizionato nella barella trasportato fino alla strada carrozzabile, dove ad attendere c’era l’ambulanza intervenuta che lo ha poi trasportato all’ospedale di Faenza.

Seguiranno aggiornamenti

