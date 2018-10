Caduto al fronte nel 1918: la città celebra il centenario della morte di Giannetto Vassura

La città di Cotignola celebra il centenario della morte del sergente maggiore Giannetto Vassura, caduto al fronte il 27 ottobre 1918 nei pressi di Vittorio Veneto, durante una missione di bombardamento. Sabato 27 ottobre alle 9.30 al cimitero monumentale di Cotignola ci sarà la deposizione di una corona d’alloro alla memoria, con picchetto celebrativo, alla presenza di autorità civili e militari; una corona d’alloro sarà inoltre depositata presso la casa natale del sergente Vassura, in via Roma 19; seguirà la visita al murale dello street artist About Ponny dedicato all’aviatore. Alle 11 presso l’area sportiva “Giannetto Vassura”, in via Dante Alighieri, ci sarà il saluto delle autorità militari dell’Esercito Italiano, con atterraggio di elicotteri, picchetto celebrativo e alzabandiera; saranno inoltre presenti alunni e insegnanti dell’istituto comprensivo “Don Stefano Casadio” di Cotignola. Alle 12.30 a palazzo Sforza saluto dei partecipanti e delle autorità locali, con proiezione di immagini dei velivoli dell’epoca; seguirà un rinfresco offerto ai presenti.