Cagnolina scomparsa da casa: cercasi Nora disperatamente

L'associazione Clama, che si occupa di incentivare le adozioni degli ospiti a quattro zampe del canile comunale di Ravenna, ha lanciato un appello per ritrovare una cagnolina scomparsa. "Lei si chiama Nora, ma non risponde al nome, ed è scappata venerdì mattina da Madonna dell'Albero - spiegano le volontarie - L'ultimo avvistamento risale a venerdì intorno alle 9 all'incrocio tra via Dismano e la Classicana. Chi la avvistasse è pregato di contattare con urgenza il 3386022814".