Cala il sipario su Argillà, in pieno centro storico a Faenza migliaia di persone

Volge al termine la kermesse internazionale della ceramica Argillà. L’appuntamento settembrino che ormai da qualche anno scandisce la fine delle vacanze estive faentine. Sono stati tre i giorni (31 agosto/2 settembre) dedicati al festival internazionale e alla mostra mercato della ceramica. Il centro storico della città manfreda ha ospitato più di duecento espositori, italiani e internazionali. Anche quest’anno si è registrata una nutrita presenza di associazioni e artisti provenienti dal Giappone con cui il MIC (il Museo della Ceramica fondato dal prof. Zauli) intesse relazioni culturali da svariati anni. A dispetto del maltempo i numeri sono stati positivi. Tantissimi i visitatori da tutto il mondo. Presenti le associazioni e i presidi delle principali scuole dell’arte e della tradizione ceramista italiana. Deruta, Ascoli, Gubbio, tanto per citare qualche località. Quest’edizione ha visto come paese “guest” la Germania con un cospicuo numero di stand e una produzione di tutto rispetto. Diverse le attività culturali e le esposizioni connesse al festival che il Comune di Faenza ha reso fruibili gratuitamente al pubblico. Continua l’iniziativa “ Domeniche in Famiglia”, vale a dire i workshop/gioco con la ceramica dedicati ai più piccoli ospitati nelle sedi del MIC. Oggi, infine, si è svolta la fase finale del “Mondial Tornianti 2018”, giunto alla trentaquattresima edizione, che ha assegnato il premio per il migliore torniatore del mondo.