Calciatori, comici e cantanti in sella per "salvare il pianeta": il tour fa tappa a Cervia

Nella mattinata di mercoledì in Piazza Garibaldi a Cervia è passato il "Green Days", il primo tour nazionale dedicato alla tutela dell'ambiente, che vede testimonial vip uniti per la salvezza del pianeta. Ad accogliere il tour c'era il sindaco Massimo Medri.

Il “Green Days Tour”, alla sua prima edizione, è un’iniziativa no profit e non soggetta a raccolta fondi, ideata e proposta dall'Associazione Diritti Nazionali Associati, concepita per sensibilizzare le coscienze all'emergenza emissioni. A dare il proprio supporto, tantissimi personaggi appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo, decisi a realizzare il "giro d’Italia a staffetta” a cavallo di scooter elettrici superleggeri a emissioni zero sui quali verranno percorsi, in soli venti giorni, oltre 5.000 chilometri.

Il tour è partito il 3 dicembre da Milano e si concluderà il 22 dicembre a Roma in piazza San Pietro, passando per i moltissimi Comuni italiani. Fra i testimonial che hanno accettato di partecipare all'iniziativa Alviero Martini, Claudia Peroni, Francesco Baccini, Beppe Braida, Stefano Tacconi, Andrea Tacconi, Totò Schillaci, Modestino Preziosi, Claudio Chiappucci, Marina Graziani, Nick Luciani, Cristina Quaranta, Biagio D'Anelli, Luca Di Tolla, Mauro Prosperi, Pino Campagna, Giuseppe Fata, Samuele Mecucci, Andrea Pucci e tanti altri ospiti a sorpresa.