Calcio, l'Usd Classe chiarisce: "Nessuna intenzione di abbandonare la 'Rfc summer school'"

E' mistero sulla "Rfc summer school", la cui imminente nascita era stata annunciata a inizio agosto da Ravenna Football Club e Usd Classe . Lunedì, infatti, tramite una nota il Ravenna Football Club si è detto "rammaricato" per la "decisione unilaterale assunta dell’Usd Classe di non voler proseguire nella collaborazione al progetto “Rfc school”".

Ma L'Usd Classe nega nutto: "Abbiamo appreso della nota del Ravenna Football Club solo tramite i giornali e siamo rimasti completamente sorpresi e spiazzati da quanto ufficialmente annunciato. L’Usd Classe non ha infatti alcun interesse a interrompere la collaborazione e il progetto di affiliazione tra i due club. Nel tutelare tutte le persone che collaborano (tesserati, genitori e volontari), ribadiamo la piena volontà di proseguire con l’ambizioso progetto Rfc school".

Ma in cosa consiste questa summer school? Si tratta della prima affiliazione per il club giallorosso che dovrebbe vedere, secondo quanto annunciato a inizio agosto, le due società collaborare per la gestione delle attività di scuola calcio per i bambini dai 5 ai 9 anni, che potranno allenarsi godendo delle esperienze di queste due realtà . Un percorso che permetterà a tutti i ravennati di non dovere guardare al di fuori del nostro territorio per potere pensare di giocare a calcio ad alti livelli, ma che potranno calcare una strada a tinte giallorosse fino a un eventuale importante sbocco nel calcio professionistico.