"Il preside è gay", dal muro vandalizzato nasce un evento educativo contro ogni discriminazione

Il liceo scientifico Oriani, l’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune e la Provincia, proprietaria dell’edificio, lanciano una call for street artist per realizzare un murales sul muro della palestra della scuola danneggiato da una scritta discriminatoria la scorsa primavera. "L’obiettivo - sostiene l’assessore Ouidad Bakkali - è quello di realizzare un'opera d'arte in opposizione al gesto vandalico per promuovere e diffondere in chiave estetica valori positivi di inclusione, solidarietà, pacificazione e condivisione sociale. Riteniamo che l’espressione artistica sia tra gli strumenti migliori per contrastare il pregiudizio e la discriminazione".

"“Ex malo bono - afferma il preside del liceo Gianluca Dradi - da un atto vandalico e stupido riusciremo, grazie alla collaborazione tra istituzioni e al coinvolgimento degli studenti, a costruire un evento educativo che ci consentirà di iniziare il prossimo anno scolastico con un forte messaggio di tolleranza e rispetto delle diversità”. Il tema del murales, inteso al superamento dell’omofobia e di ogni discriminazione specie nelle relazioni affettive, è stato individuato e scelto dagli studenti del liceo durante un'assemblea partecipata da tutti i rappresentanti di classe. La call chiuderà il 20 luglio, così da lasciare spazio al lavoro della commissione composta da tecnici ed esperti che selezionerà il vincitore.

L'opera verrà realizzata tassativamente il 16 settembre, primo giorno di scuola, durante un momento inaugurale con eventi pop up realizzati dagli studenti. La superficie muraria interessata, in via Oberdan, è delle dimensioni di 21 metri di larghezza e 4 di altezza e l’intervento artistico dovrà adattarsi al materiale della superficie in mattoni faccia vista. La partecipazione alla call è libera. Possono partecipare singoli artisti o gruppi di artisti creativi che abbiano compiuto i 18 anni. Ogni soggetto o gruppo è ammesso a partecipare con una sola opera, inedita e mai realizzata.

Gli artisti stessi saranno garanti dell’autenticità dell’opera. I lavori, da pervenire entro le ore 24 del 20 luglio, dovranno essere inseriti, insieme al modulo di adesione compilato e firmato, in una cartella nominata con le generalità del singolo artista e inviati a giovani@comune.ravenna.it Il vincitore sarà proclamato entro la metà del mese di agosto attraverso comunicazione via e-mail e pubblicazione sui siti del comune e del liceo scientifico. Il Comune corrisponderà al vincitore un premio di 1000 euro e sosterrà le spese per la realizzazione del murales e per l’alloggio, mente il vitto e le spese di viaggio saranno a carico dell’artista. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla call inviare una mail a giovani@comune.ravenna.it oppure telefonando al numero 366/6241791.